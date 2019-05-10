Karius yine İngiltere'de dalga konusu oldu

Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan ve adını finale yazdıran Liverpool, Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

1 Haziran'da oynanacak olan Devler Ligi finali öncesi İngiltere'de gündem bir kez daha Karius oldu.

Geçtiğimiz sezonki finalde Real Madrid'e karşı skandal hatalara imza atan Alman kaleci, kupanın kaybedilmesine neden olmuştu.

"ALİSSON, KARİUS'A DÖNÜŞSÜN İSTİYORUM"

Final öncesi Karius'la dalga geçen Tottenhamlı taraftarlar, "Alisson finalde Karius'a dönüşsün diye dua ediyorum" şeklindeki espri yaptı.

Premier Lig’i yakından takip eden Ganalı gazeteci Saddick Adams “Liverpool geçen sene Karius berbat etsin diye finale çıktı. Bu yüzden Alisson ucuz” değerlendirmesini yaptı.

İngiliz basınında da Liverpool’un tekrar finale yükselmesinin ardından geçen yılki tecrübe akıllara getirildi, Loris Karius’un performansını hatırlatan haberlere imza atıldı.

Daily Mail, Beşiktaş kalecisinin geçen seneki finalde yediği gollerin görsellerini paylaşarak yayınladığı haberinde “Geçen yılki final Liverpool kalecesi Loris Karius’un yediği iki golle hatırlanacak” ifadelerini kullandı.