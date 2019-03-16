Karius'tan Şenol Güneş'e sitem

Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulunan Karius, önceki hafta kendisi hakkında medyaya konuşan teknik adamı şu cümlelerle eleştirdi:

"Gol yemeden kazanmak her zaman iyidir. İlk yarıda pek iyi oynamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Karşımızda iyi bir Göztepe takımı vardı, işimizi zorlaştırdılar ama sonucunda kazandık. Zaman zaman olan tepkilerle başa çıkmak zorundasınız çünkü insanların söylediği şeyleri değiştiremezsiniz."





"HOCA, ÖNCE BENİMLE KONUŞMALIYDI"

"Geçen hafta benim için çok iyi geçmedi, kabul etmemiz gerekiyor. Benim yapabileceğim şey çalışmak ve iyi oynamak. Geçtiğimiz hafta hocayla konuştum, medyaya bazı yorumları olmuştu. Medyadan önce benimle konuşsa daha iyi olurdu, bunu ona söyledim. Bu durum beni biraz rahatsız etti."