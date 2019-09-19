Karius'tan skandal hata

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk oldu.
Mücadelenin henüz başında Karius'un hatası sonrası gol yedik.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
ZAMANLAMA HATASI YAPTI
Maçta dakikalar 14'ü gösterirken savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak için kalesini terk eden Alman kaleci zamanlama hatası yaptı.
Kafasıyla topu uzaklaştırmak isteyen Karius başarısız olunca meşin yuvarlak kafasından sekti ve rakip oyuncunun önünde kaldı. Karius'un hatasını affetmeyen Sporar topu boş ağlara gönderdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)