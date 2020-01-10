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Karius'tan skandal hata

Beşiktaş'ın tartışılan kalecisi Loris Karius, hazırlık maçında da hatalı bir gol yedi.

| Haber Merkezi
Karius'tan skandal hata
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Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadelenin 11. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, yine skandal bir hataya imza attı.

Sol kanattan gelişen Altınordu atağında ceza sahasına doğru gelen topu elinden kaçıran 26 yaşındaki file bekçisi, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına neden oldu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kalecinin bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.

Karius'tan skandal hata - İZLE

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