Karius'tan yeni yıl paylaşımı

Süper Lig'e verilen ara öncesi Siyah-beyazlılarda yüzler gülüyor.

Dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası alınan 4-1'lik skor hem futbolcuları hem de camiayı sevindirdi.

KARİUS'TAN 'SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ' ŞAKASI

Siyah-beyazlıların Alman file bekçisi Loris Karius da, maç sonunda yıl sonu paylaşımı yaptı.

Karius, Instagram hesabı üzerinden , "Good way to end 2019, see you next year!" (2019'u bitirmek için iyi bir yol, seneye görüşürüz) şeklindeki paylaşımıyla taraftarlara yeni yıl şakası yapmayı da ihmal etmedi.