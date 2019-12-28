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Karius'tan yeni yıl paylaşımı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, dün akşam alınan Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Instagram hesabından "Seneye görüşürüz" paylaşımı yaptı.

| Haber Merkezi
Karius'tan yeni yıl paylaşımı
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Süper Lig'e verilen ara öncesi Siyah-beyazlılarda yüzler gülüyor.

Dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası alınan 4-1'lik skor hem futbolcuları hem de camiayı sevindirdi.

KARİUS'TAN 'SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ' ŞAKASI 

Siyah-beyazlıların Alman file bekçisi Loris Karius da, maç sonunda yıl sonu paylaşımı yaptı.

Karius, Instagram hesabı üzerinden , "Good way to end 2019, see you next year!" (2019'u bitirmek için iyi bir yol, seneye görüşürüz) şeklindeki paylaşımıyla taraftarlara yeni yıl şakası yapmayı da ihmal etmedi.

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