Karius'un basın toplantısında yakışıklılık muhabbeti

Beşiktaş Kulübü, yeni transferi Loris Karius için bir imza töreni düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman file bekçisi, imajın önemli olduğunu ancak performansıyla konuşulmak istediğini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN PERFORMANS"

Karius, "İmaj meselesiyle ilgili yorumları biliyorum, güzel şeyler yazıyorlar. Yakışıklı oyuncularla kıyaslanıyor olmak güzel ama önemli olan sahada iyi performans ortaya koymak" şeklinde konuştu.

Daha önce Allah vergisi bir tipinin olduğunu, kendisini yakışıklı bulduğunu söyleyen Başkan Fikret Orman'ın bu soru karşısında sessiz olması dikkatlerden kaçmadı.

Karius: Önemli olan performans - İZLE

Alman kalecinin diğer açıklamaları şöyle:

"BURADA OYNAMIŞ ALMAN FUTBOLCULARLA KONUŞTUM"

"Herkese merhaba, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bugün itibariyle çok büyük bir kulübe katılıyorum. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Çok büyük bir kulübe katıldım. Harika bir geleneği, çok büyük taraftarları var. Bundan da onur duyuyorum. Burada oynamış Alman oyuncularla konuştum. Söyledikleri tamamen pozitifti. Benim pozitif duygularımı pekiştirdi. Benim kararımı kesinleştirmemde etkili oldu. Mario Gomez ile konuşmadım. Tamamen olumlu şeyler duydum. Mario'nun burada ne kadar mutlu olduğunu, iyi iş çıkardığını biliyordum. Doğrudan iletişim kurmasam da birbirimize yakın oturuyoruz. Ortak arkadaşlarımız var. Hepsinden duyduğum şeyler pozitifti."

"TARAFTARIN THOR BENZETMESİ YAPTIĞINI DUYDUM"

"Taraftarın bana Thor benzetmesi yaptığını duydum. Yazılan şeylerin önemli bir kısmını anlayamıyorum. Almanya'da Türk kökenli birçok arkadaşım var. Onlar bana her şeyi anlattı. Her şeyden haberim var. Beşiktaş ile ilgili duyduğum her şey çok olumluydu. İlgiyi duyunca burada oynamış bazı oyuncularla konuştum. Onlar da bana tamamen olumlu şeyler söyledi. Buraya katılma arzum iyice güçlendi."



"BÜTÜN DERBİLERİ İZLİYORDUM"

"Almanya'dayken bütün derbileri izliyordum, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Almanya'da da çok yoğun bir şekilde bu derbiler takip ediliyor. Bilgiye sahibim."