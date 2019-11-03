Karius'un form grafiği yükseliyor

Beşiktaş'a geldiği günden beri eleştirilen Karius, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Son 4 lig maçında sadece 1 gol yiyen deneyimli file bekçisi, Antalya deplasmanında yaptığı kritik kurtarışla galibiyette başrol oynadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Alman kaleci Beşiktaş kariyerinde çok hatalı gol yedi, formsuz zamanlar yaşadı ancak son haftalarda başarılı kurtarışlarıyla adından söz ettirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 4 maçta Alanyaspor'u 2-0, Galatasaray'ı 1-0, Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş 4 maçta 10 puan toplarken, Karius ise kalesinde sadece 1 gol gördü.

Antalya deplasmanında dakikalar 87'yi gösterirken Serdar Özkan'ın ceza sahası içinde yakın mesafeden attığı şutu kurtaran Karius, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Öte yandan Karius kalesine gelen son 10 şutun 9'unu da kurtarmayı başardı.