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Karius'un kahveli paylaşımı

Beşikaş'ın Alman kalecisi Karius, kahve içerken bir selfie yaptı ve Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada Karius'un paylaşımına, "Bardağı tutabilmişsin" şeklinde esprili yorumlar geldi.

| Haber Merkezi
Karius'un kahveli paylaşımı
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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, geldiği günden beri eleştirilerin odağındaki isim.

ESPRİLİ YORUMLAR YAPILDI

Deneyimli file bekçisi, yediği hatalı goller sebebiyle oldukça fazla eleştiriliyor. Ancak Karius'un kötü performansı hakkında zaman zaman komik yorumlar da yapılıyor.

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan 26 yaşındaki kaleci, kahve içerken bir selfie yaptı ve Instragram hesabından paylaştı. 

Karius'un elinde kahve fincanını gören sosyal medya kullanıcılar, "Hayret, bardağı tutabilmişsin" şeklinde yorumlar yaptı.

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