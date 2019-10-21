Karius'un kahveli paylaşımı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, geldiği günden beri eleştirilerin odağındaki isim.
ESPRİLİ YORUMLAR YAPILDI
Deneyimli file bekçisi, yediği hatalı goller sebebiyle oldukça fazla eleştiriliyor. Ancak Karius'un kötü performansı hakkında zaman zaman komik yorumlar da yapılıyor.
Sosyal medyayı son derece aktif kullanan 26 yaşındaki kaleci, kahve içerken bir selfie yaptı ve Instragram hesabından paylaştı.
Karius'un elinde kahve fincanını gören sosyal medya kullanıcılar, "Hayret, bardağı tutabilmişsin" şeklinde yorumlar yaptı.