1 Karius'un kahveli paylaşımı Beşikaş'ın Alman kalecisi Karius, kahve içerken bir selfie yaptı ve Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada Karius'un paylaşımına, "Bardağı tutabilmişsin" şeklinde esprili yorumlar geldi.

2 Beşiktaş'ta aylık 120 bin TL alan CEO gönderildi Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk icraatını yaptı. Çebi, yılda 1.5 milyon TL kazanan CEO Uğur Gökhan Sarı'yı görevden aldı.

3 Mourinho'dan G.Saray-Real Madrid maçı yorumu Galatasaray-Real Madrid maçını yorumlayan Portekizli efsane hoca Jose Mourinho, İstanbul deplasmanının zorlu olacağını ifade etti.

4 F.Bahçe'nin gündemi 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi kazanılan şampiyonların peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin şampiyonluk sayılarını paylaştı.

5 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından Independent Gazetesi, 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Listede, yolu ülkemizden geçen eski yıldızlar da yer aldı.

6 Rus Temel Reis 3 dakikada nakavt oldu Kollarına ilaç enjekte ederek gündem olan ve "Rus Temel Reis" lakabını alan Kirill Tereshin, çıktığı ilk MMA maçında nakavt oldu.

7 Andone'den Galatasaray'a övgü Sivasspor'a 2 gol atarak yıldızlaşan Andone, Real Madrid'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Rumen futbolcu, sarı-kırmızılı kulübü, İspanyol devine benzetti.

8 Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen borçlar Rakiplerine büyük bir fark atarak Beşiktaş'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi'nin, ay sonuna kadar 105 milyon liralık ödeme yapması gerekiyor.

9 Fatih Terim takımı motive ediyor Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid maçı öncesinde oyuncularına, sarı-kırmızılı takımın İspanyol devini yendiği maçları izletti.