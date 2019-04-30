Karius'un sevgilisi İstanbul'a taşınıyor

Son dönemde büyük çıkış yakalayan Karius, Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisinde önemli bir rol oynadı. Performansıyla göz dolduran Alman kalecinin, gelecek sezon da siyah-beyazlı takımda kalacağı ifade ediliyor.

THOMALLA DA İSTANBUL'A YERLEŞECEK

Karius'un yükselen formunda Sophia Thomalla da etkili oldu. Deneyimli kalecinin sevgilisi, Karius'u zor zamanlarında yalnız bırakmadı ve destek oldu.

İlk geldiği dönemde otelde kalan Karius, eve taşındı ve Sophia Thomalla'nın sık sık İstanbul'a sevgilisinin yanına gelmesi, tecrübeli ismin başarısında önemli bir faktör oldu.

Bu durumun farkında olan siyah-beyazlı yönetimin, Karius'a Sophia Thomalla'nın İstanbul'a taşınması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi. Önümüzdeki günlerde Sophia Thomalla'nın İstanbul'a yerleşeceği öğrenildi.

Daha önce bir röportajında, "Karius işlerinden dolayı Almanya'ya çok gelemiyor, bu yüzden ben İstanbul'a gidiyorum ve İstanbul'u çok seviyorum" diyen Thomalla, İstanbul'a taşınmak istediğinin sinayllerini vermişti.