Karius'un sevgilisi Thomalla, takvim kızı oldu

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Alman dergisi için kamera karşısına geçti.
DERGİNİN 2020 TAKVİMİ İÇİN POZ VERDİ
Schuettflix dergisinin 2020 takvimi için birbirinden çarpıcı pozlar veren Thomalla, adından söz ettirdi.
Karius'un sevgilisi takvim kızı oldu - VİDEO
Bir kepçenin içinde üzerine kum dökülmüş halde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşan Thomalla, vinç, kamyon, dozer gibi araçlarla verdiği farklı pozlarla takvim yapraklarını süsledi.
Derginin internet sitesinde tanıtılan takvim, Thomalla'nın fotoğrafıyla birlikte "2020 sıcak ve fırtınalı geçecek" ifadeleriyle okurların beğenisine sunuldu.