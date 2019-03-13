Karius'un sözleşmesindeki tazminat maddesi

Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

25 haftası geride kalan ligde kalesinde 34 gol gören Beşiktaş, Alman kaleciyle yola devam etmek istemiyor.

Ancak 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesini feshetmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin tazminat maddesine takıldığı ortaya çıktı.

15 MİLYON TL

Eğer Beşiktaş, Liverpool’un izni olmadan Alman kaleciyi gönderirse 2.5 milyon euro (15 milyon TL) tazminat ödeyecek.

Şayet İngiliz ekibi Karius'u geri almak isterse, o zaman yönetimin herhangi bir bedel ödemesine gerek kalmayacak.