Karius'un yükselen performansı

Beşiktaş, Süper Lig'de son 6 maçını da kazandı. Büyük çıkış yakalayan siyah-beyazlıların başarısında Karius'un payı ise büyük.

THOMALLA TRİBÜNDE SON DERECE MUTLU

Sezon başında oldukça eleştirilen, hatta Beşiktaş'ın göndereceği iddia edilen Karius 6 haftalık dilimde yaptığı kritik kurtarışlarla takımını şampiyonluk yarışında tuttu. Alman file bekçisi dün oynanan Ankaragücü karşılaşmasında ise en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

Karius'un performansı siyah-beyazlı taraftarlar kadar Alman kalecinin nişanlısı Sophia Thomalla'yı da mutlu ediyor.

25 yaşındaki kaleciyi yalnız bırakmayan Thomalla, her maçı tribünden takip ediyor. Daha önce Karius'un yediği hatalı gollerde büyük üzüntü yaşayan Alman model, dün ise keyifliydi.





Karius'un kurtarışları sonrası yüzü gülen Thomalla, izleyenlerin ilgi odağı oldu.



