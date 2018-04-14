Karşıyaka resmen küme düştü

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma hesapları yapan Cihat Arslan yönetimindeki Karşıyaka, ateş hattının hemen üzerinde yer alan Karagümrük ile karşılaştı. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Karşıyaka, Karagümrük'e 1-0 yenildi ve bitime 3 hafta kala küme düştü.
KÜME DÜŞMEKTEN KURTULAMADI
Karagümrük, maçın 50. dakikasında Burak Göksel'in golüyle maçı 1-0 kazandı. Puan ve puanlara ihtiyacı olan Karşıyaka, sahasında oynadığı maçta hedefine ulaşamayınca, küme düşmekten kurtulamadı.
Ligde 21 puanda kalan Karşıyaka, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek. Karagümrük ise bu galibiyetle 34 puana ulaştı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta gelecek hafta Karşıyaka, Konya Anadolu Selçukspor'a konuk olacak. Karagümrük, Bugsaş Spor'u ağırlayacak.