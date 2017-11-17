Karşıyaka taraftarı tesisleri bastı

TFF 1. Lig Beyaz Grup'ta 6 puanı ödenmeyen borçları nedeniyle silinen ve 5 puanla düşme hattında son sırada yer alan Karşıyaka'da pazar günü oynanacak Altay derbisi öncesi bir grup taraftar, gece yarısı tesisleri bastı.

Son dönemde şirketleşme gündemine odaklanan yeşil-kırmızılı kulüpte 15 civarında taraftar, gece saat 02.30 civarında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne girdi. Kamp merkezine yönelen taraftarlar, futbolcuların uyuduğu ikinci kata tezahüratlarla çıktı.

FUTBOLCULAR ÇIKSIN GÖRÜŞELİM

Ellerinde içki şişeleri de bulunan taraftarlar, önce koridora, sonra tek tek futbolcuların odalarına girdi. Bazı taraftarlar, o anları cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi. Taraftarlar kamp merkezinin koridorunda, "Futbolcular şöyle bir çıksın konuşalım. Biz uyumuyoruz siz de uyumayın, delirdik" diye bağırdı.

Yataklarından iç çamaşırlarıyla kalkıp odalarından çıkan tesisteki genç futbolcular büyük şaşkınlık ve şok yaşadı. Bazı futbolcular ise korkup odalarının kapısını kilitledi. Bir taraftar, gece yarısı büyük korku yaşayan futbolcuların içerden kilitlediği kapıyı tekmeleyerek kırdı. Altyapıda yetişen futbolculardan Battal, tribünden tanıdığı taraftarları, "Sabah antrenman var" diyerek uyardı.

SABRIMIZ SONUNA GELDİ

Taraftarlar, koridora çıkarttıkları futbolculara, "Hepinizi seviyoruz. Bizim kardeşimizsiniz. Ama biz ölüyoruz, ailemizi görmeyip deplasmanlara geliyoruz. Biz Karşıyaka çocuğuyuz. Hepinizin sıkıntılısınız, paraya ihtiyacınız var biliyoruz ama sabrımız sonuna geldi. Sizden Altay derbisini kazanmanızı bekliyoruz" dedikten sonra yine tezahüratlarla tesisten ayrıldı. Futbolcuların aileleri de olayı duyunca büyük endişe ve korku yaşadı.