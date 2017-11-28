Kars'ta Gençlerbirliği kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor'u 2-1 yendi.
Kars 36 Spor: 1 - Gençlerbirliği: 2
Stat: Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven
Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran
Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora, Samet Tosun, Sarper Salih Ağca, Nazım Berat Karaali, Sabahattin Genç, Abdurrahman Kırmacı (Dk. 69 Emrah Turan) Bulut Akbaş, Nurettin Ecevit, Şükrü Can Yılmaz (Dk. 84 Burak Can Akıncı), Hakan Tice (Dk. 81 Kante)
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Ahmet Oğuz) Scekic, Murat Duruer, N'Diaye, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Orhan Şam, Mehmet Taş (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Muric
Goller: Dk. 52 Murat Duruer, Dk. 68 Muric (Gençlerbirliği), Dk. 86 Burak Can Akıncı (Kars 36 Spor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Muric, Dk. 73 N'Diaye, Dk. 82 Ahmet İlhan Özek, Dk. 85 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 87 Burak Can Akıncı (Kars 36 Spor)