Polonya Ligi'nde Legia Varşova ile Cracovia karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 76. dakikasında çok ilginç bir olay yaşandı. Futbolda girdiğinden beri çok kritik kararlarda hakemlere yardımcı olan VAR, bu kez bir futbolcunun hayallerini yıktı.

Kart iptaline sevinen futbolcunun hazin sonu - VİDEO

SOYUNMA ODASINDA ÇAĞIRIP DİREKT KIRMIZI VERDİ

Legia Varşova forması giyen Remy, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından oyuncuyu soyunma odasından 'kart iptali' gerekçesiyle geri çağırdı.

Büyük bir sevinçle sahaya giren Remy'ye hakem direkt kırmızı kart gösterdi. Çünkü hakem pozisyonun kırmızı kart olduğu kararına hükmetti. Hayal kırıklığı yaşayan futbolcu, sahayı yeniden terk etti.