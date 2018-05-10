Kartal pençesi yapan Sumudica: Anlamını bilmiyordum

Ligin 33’üncü haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek olan Kayserispor çalışmalara başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan teknik direktörü Marius Sumudica, Sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çeken “kartal pençesi” hareketine açıklık getirdi.

BENİ KANDIRDILAR

Sumudica, “Tuzağa düştüm. Bir muhabir bana bu hareketi gösterdi. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Takımların amblemi olan hayvanı bilmek zorunda değilim. Takip etmek zorunda da değilim. Tekrar buradan sizin önünüzde Kayserispor taraftarından özür dilemek istiyorum. Türkiye’yi ve Kayseri'yi çok veriyorum. Ben bu ülkeden gidebilirdim. İki tane yüksek ücretli çok önemli teklif aldım ama ben burada kaldım. Umarım iyi bir sezon geçirmişizdir. Taraftarlarla iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Kayserispor son iki senedir ligi 15’inci sırada bitiren bir takımdı. Şimdi 8’inci sıradayız. İki ay önceden ligde kalmayı garantiledik. Bu bir ailenin başarısıdır. Bu aileyi oluşturan futbolcular, teknik ekip ve taraftardır. Tekrar özür dilemek istiyorum” diye konuştu.