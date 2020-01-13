Kartal: Türk futbolunun bir anayasası olmalı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kartal, çalıştayın sonucunun hayırlı olması dileyerek, "Türk futbolunun bir temeli bir anayasası olmalı. Şimdi rastgele gidiyoruz. Kimin nereye ne zaman toslayacağı belli değil." diye konuştu.

HER ALANDA PROBLEM VAR

Büyük kulüplerin ekonomi ve altyapı sıkıntıları yaşadığını ifade eden Kartal, "Bana göre her tarafta problem var, sayın bakanımız da hepsini iyi biliyor. Bir sonuç şekline getirecek ve bundan sonra önümüzde daha iyi adımlarla gideceğiz diye düşünüyorum. İyi bir yol haritası iyi bir yasa bu şekilde başlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kartal, çalıştayda spor kulüp başkanlarının harcama ve borçlardan sorumlu olması gerektiğini gündeme getireceğini belirterek, "Anonim şirketlerde değil ama derneklerde kesinlikle başkan ve yönetim kurulunun borçlardan sorumlu olması maddesinin konulması elzemdir. Yani bunu koymadığınız sürece birçok çalıştay yaparız sonuçta yine kulüpler bir yerlere toslar, toslamaması için tek alınacak önlem bana göre budur." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın durumu hakkında ise Kartal, "Bir iki sporcu transferi yaptık, bir iki transfer daha yapabiliriz. Rizespor ikinci yarıda çok daha iyi olacak. Bundan emin olabilirsiniz." yorumunu yaptı.