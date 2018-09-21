Kasap borcu Manisaspor'un kupalarına haciz getirtti

Manisaspor'un eski başkanı Abdullah Mergen döneminde bir kasaba 161 bin tl borç yapıldı. Aradan geçen dönem hiçbir ödeme yapılmayınca kupalara haciz geldi.

"KUPALARIMIZI GERİ ALACAĞIZ"

Kupaların haczedilmesi sonrası yapılan açıklamada; "Kulübümüzün eski başkanı Abdullah Mergen döneminde et ürünlerinin alındığı bir kasaba, 161 bin lira alacağına karşılık hiçbir ödeme yapılmazken, esnaf da alacaklarına karşılık kulübümüze icra göndermiştir. Bu doğrultuda alacaklara karşılık kupalarımız haczedilmiştir. Yaşanan bu sürecin ardından yönetim kurulumuz haczedilen kupaları geri alabilmek adına gerekli girişimleri başlatmıştır." ifadelerine yer verildi.

Manisaspor'un yaşadığı süreci hak etmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut yönetim kurulumuz, geçmişinde şehrin tanıtımına ve ticaretine büyük katkı sağlayan, sportif başarılarının yanı sıra Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran bu büyük camianın ayakta kalması adına yoğun mesai harcarken, şehirdeki duyarsızlık bizleri derinden yaralamaktadır. Manisaspor sahipsiz bırakılmamalı, şehrimiz yeniden bütünleşerek Manisaspor’u ayağa kaldırmalıdır. Bu birlikteliğin kısa sürede sağlanarak Manisaspor'un eski günlerine geri döneceğinden şüphemiz yoktur."