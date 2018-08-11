Kasımpaşa 2-0'dan döndü 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasunda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, geriden gelerek 3-2 kazandı.
RİZE FARKI 2'YE ÇIKARDI
Süper Lig'in yeni takımı Rizespor, 33. dakikada Samudio'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Rizespor, Robin Yalçın'ın 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
KASIMPAŞA 3-2 KAZANDI
Kasımpaşa, 75. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa'nın Austria Wien'den kiraladığı Tarkan Serbest, 81. dakikada sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi. Kasımpaşa'da Abdul Rahman Khalili, 90+3'te attığı frikik golüyle maçı kazandırdı.
Çaykur Rizespor ilk haftayı puansız kapatırken. Kasımpaşa 3 puanla başladı. Rizespor, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.