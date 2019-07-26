Kasımpaşa, 5 yılda 31 milyon euroluk satış yaptı

Ronaldo hakkında yapılan bir yolsuzluk haberini paylaşan Amerikalı kadın futbolcu Alex Morgan, "Bu harika bir gazetecilik" dedi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun tamamında sakat olan Tolga Ciğerci, dün akşam oynanan Hertha Berlin karşılaşmasına da sakatlığı sebebiyle çıkamadı.

Ersun Yanal'ın hazırlık maçlarında bile forma şansı vermediği Ferdi Kadıoğlu, Instagram hesabından sarı-lacivertli ekiple ilgili paylaşımlarını sildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın transfer gündeminde olan yıldız futbolcu Falcao hakkında, "Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan çok emin olun" dedi.

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in bıçaklı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları belli oldu. Hırsızların deneyimli futbolcuyu 1.5 kilometre takip ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı ve avukatı olan Salih Çelen, sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon TL'lik haciz gönderdi.

1 Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılaşmasının son anlarında rakibiyle tartışma yaşadı.

2 Mesut Özil'e saldırının detayları Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in bıçaklı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları belli oldu. Hırsızların deneyimli futbolcuyu 1.5 kilometre takip ettiği ifade ediliyor.

3 Tolga Ciğerci sakatlandı Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun tamamında sakat olan Tolga Ciğerci, dün akşam oynanan Hertha Berlin karşılaşmasına da sakatlığı sebebiyle çıkamadı.

4 Ferdi, Fenerbahçe'yle ilgili paylaşımlarını sildi Ersun Yanal'ın hazırlık maçlarında bile forma şansı vermediği Ferdi Kadıoğlu, Instagram hesabından sarı-lacivertli ekiple ilgili paylaşımlarını sildi.

5 Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın transfer gündeminde olan yıldız futbolcu Falcao hakkında, "Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan çok emin olun" dedi.

6 Zayıflamak için boks yaptı, hedefi Avrupa şampiyonluğu Ailesinin desteğiyle fazla kilolarından kurtulmak amacıyla boksa başlayan Abuzer Topaloğlu, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

7 Ünal Karaman: Eksiklerimizin farkındayız Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımda birkaç bölgeyle alakalı rekabet ortamına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

8 Ribery, menajerine dava açıyor Franck Ribery, kendisini Galatasaray'dan koparan eski menajeri Bruno Heiderscheid ile bir kez daha davalık oldu.

9 Dursun Özbek'in ortağı G.Saray'a haciz gönderdi Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı ve avukatı olan Salih Çelen, sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon TL'lik haciz gönderdi.