Kasımpaşa, 5 yılda 31 milyon euroluk satış yaptı

Trezeguet'yi yaklaşık 10 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya gönderen lacivert-beyazlılar, 2015-2016 sezonundan bu yana oyuncu satışından kasasına 31 milyon euro koydu.
İLK BÜYÜK GELİR DİAGNE'DEN
İstanbul ekibi,oyuncu satışında ilk büyük gelirini Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi 10 milyon euro karşılığında Galatasaray' a satarak elde etti.
Kasımpaşa, satışından önemli kazanç sağladığı Diagne'yi 2017-2018 sezonunun devre arasında Çin'in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak transfer etmişti.
TREZEGUET DEĞERİNİ 5'E KATLADI
Kasımpaşa Diagne'nin satışından sonra, 2 sezon önce kadrosuna kattığı Trezeguet'den de büyük kazanç sağladı.
Mısırlı milli futbolcu 2017-2018 sezonu başında kiralık olarak Kasımpaşa formasını giymeye başladı.
Trezeguet'in gösterdiği performanstan memnun kalan Kasımpaşa, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak 24 yaşındaki hücum oyuncusunu 2 milyon eruo karşılığında Anderlecht'den transfer edildi.
Geçen sezon sergilediği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray gündeminde olan Trezeguet, tercihini İngiltere'den yana kullanarak 10 milyon euro bedelle Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer oldu.