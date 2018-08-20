Kasımpaşa 90+1'de Başakşehir'i devirdi

21. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin yay içerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta, topun başına Emre Belözoğlu geçti. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleciyi geçen topa çizgi üzerinde Veigneau müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada sağ kanattan Popov'un etkili ortasına, altıpas üzerinde Eduok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARI

Karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi.

67. dakikada Mbaye Diagne Kasımpaşa'yı öne geçirdi.

85. dakikada Stefano Napoleoni skora denge getirdi.

90+1'de ise Diagne yine sahneye çıktı ve Kasımpaşa'ya 3 puanı kazandırdı: 2-1