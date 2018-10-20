Kasımpaşa, Akhisar'a 5 attı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Akhisarspor'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 2'si üst üste olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Akhisarspor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçını Göztepe karşısında 3-1 kazanan Kasımpaşa, ilk yarısı 0-0 sona eren Akhisarspor maçının ikinci yarısında tam 5 gol bulmayı başardı, 1 golü de "VAR" kontrollerinin ardından iptal edildi.

Kasımpaşa'nın gollerini 57'de Trezeguet, 58'de Tarkan Serbest, 67 ve 70'te Mbaye Diagne ve 78'de Samuel Eduok attı.

Kasımpaşa'da Diagne, 9. maçında 10. gole ulaştı. İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 18'e çıkardı ve lider Galatasaray'ın 1 puan arkasına yerleşti. Akhisarspor ise 5 puanla son sırada kaldı