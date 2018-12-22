Kasımpaşa-Beşiktaş - CANLI SKOR

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78' Beşiktaş, Jeremain Lens ile gole çok yaklaştı ama top dışarı gitti.

75' GOL... Kasımpaşa 3-1 Beşiktaş (Diagne) - PENALTI

Kasımpaşa VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

70' Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Veysel'i geçen Babel, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı top direğin yanından dışarı çıktı.

60' Beşiktaş ikinci yarıda baskını artırdı. Siyah-beyazlılar, beraberlik için gol arıyor.

52' GOL.... Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş (Mustafa Pektemek)

Sağ kanattan Lens'in ortaladığı topa ceza sahasında Mustafa Pektemek kafayla vurdu ve top ağlarla buluştu.



50' Beşiktaş, ikinci yarının başında kanatlardan etkili olmaya çalışıyor. Kasımpaşa aynı taktikle devam ediyor.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 2-0 Beşiktaş

45+1' GOL... Kasımpaşa 2-0 Beşiktaş (Diagne)

40' Trezeguet'nin uzak mesafeden müthiş şutunu Karius 90'dan çıkardı.

30' Beşiktaş biraz daha oyunu rakip sahaya yıkmaya başladı. Jeremain Lens'in sol ayağıyla çektiği şutu kaleci Ramazan Köse çıkardı.

20' Kasımpaşa Diagne ile ikinci golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

11' GOL.... Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş (Sadiku)

Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında içeri kesilen topu Gökhan Gönül kafayla uzaklaştırmak istedi, ceza yayına doğru açılan topa Sadiku gelişine nefis vurdu ve köşeden ağlara yolladı.



4' Gol pozisyonunda sakatlanan Dorukhan oyundan alındı ve yerine Babel girdi.

3' Beşiktaş Dorukhan'ın golüyle öne geçti ancak maçın hakemi VAR incelemesinin ardından golü iptal etti. Gol öncesi meşin yuvarlak Lens'in eline çarpmıştı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig'de Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı takım bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak rakibinin 3 puan önüne geçmek ve sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Josue Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek

