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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlayacak.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig'de Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Olivier Veigneau, Loret Sadiku, David Pavelka, Tarkan Serbest, Samuel Eduok, Trezeguet, Mbaye Diagne

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan Toköz, Quaresma, Adem Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek

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