Kasımpaşa-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

1 Beşiktaş'a Ada'dan Lens için teklif geldi Devre arasında transfer yapabilmek için kaynak arayan Beşiktaş, Babel'e takımda tutabilirse Lens için gelen 5 milyon euroluk teklifi kabul edecek.

2 Emenike: Fenerbahçe'ye dönebilirim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde performansıyla büyük tepki çeken Emenike, sarı-lacivertli taraftarların kendisini yeniden takımda görmek istediğini ifade etti.

3 Volkan Demirel affedilmezse bırakacak Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından af bekleyen Volkan Demirel, aksi bir karar çıkması halinde futbolu bırakacak.

4 Şenol Güneş: Mutlaka kazanmalıyız Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçını kazanarak devre arasına rahat bir şekilde girmek istediklerini ifade etti.

5 Fatih Terim'den İngilizce paylaşım Fatih Terim, Galatasaray'a dönüşünün 1. yıldönümünde Twitter'dan "What can i do sometimes? 1likte (Bazen ne yapabilirim?)" paylaşımında bulundu.

6 ManU'lu futbolcular Mourinho üzerine bahse girdi Manchester Unitedlı oyuncuların whatsapp gruplarındaki konuşmaları, basına sızdı. Mourinho'nun kovulması üzerine bahse giren Alexis Sanchez 20 bin pound kazandı.

7 Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşan transfer dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle 'hayır' demeyiz" dedi.

8 Arsenal, Mesut'u kiralıyor İngiliz The Times gazetesi, Arsenal'in Mesut Özil'i devre arasında kiralık göndereceğini yazdı.

9 Reuters yılın spor fotoğraflarını seçti Reuters haber ajansı her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi spor fotoğraflarını seçti. İşte Reuters'in gözünden 2018'in en iyi fotoğrafları.