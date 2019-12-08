Kasımpaşa-Beşiktaş - CANLI SKOR

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15' Kırmızı Kart Karim Hafez Ramadan

14' Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

13' Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan Karius'un kucağına gitti.

9' Beşiktaş bu dakikalarda rakip kale önüne yerleşmeye başladı.

7' Roco'nun savunma arkasına attığı pasta Burak Yılmaz ofsayta yakalandı.

4' Kasımpaşa'da Mustafa Pektemek sol kanattan son çizgiye indi, Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle top kornere çıktı.

1' Maç başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor.

İki takımın eksikleri Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi yapılan son idmanda yer almayan Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

Kasımpaşa'da ise Jorge Fernandes ve Aytaş kara kart cezaları, Pavelka ise sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita.

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak