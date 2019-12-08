Kasımpaşa-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İki takımın eksikleri Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi yapılan son idmanda yer almayan Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Kasımpaşa'da ise Jorge Fernandes ve Aytaş kara kart cezaları, Pavelka ise sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Hafez, İlhan, Heint, Hajradinovic, Khalili, Quaresma, Mustafa Pektemek.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak Yılmaz