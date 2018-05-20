Kasımpaşa, David Pavelka'yla da uzattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pavelka'nın, kulübün Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde, sportif direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı belirtildi.

Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunun ortasında gelen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 32 karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı. Kasımpaşa daha önce Koita ve Veysel Sarı'nın sözleşmesini uzatmış, kiralık olarak forma giyen Trezeguet'in bonservisini satın almıştı