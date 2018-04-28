Kasımpaşa-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe

43' Ceza sahası içinde topla buluşan Alper, şut atma imkanı bulamadı. Kasımpaşa hızlı çıkmak istedi ancak Fenerbahçeli futbolcular izin vermedi.

41' Kasımpaşa atak futbol düşünüyor ancak son vuruşlarda etkisiz kalıyor.

39' Pozisyonda Mensah ile Skrtel kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu da yerde kaldı ve tedavileri saha içinde yapılıyor.

35' Trezeguet çok tehlikeli geldi ve şutu çıkardı. Kaleye giden top, takım arkadaş İlhan Depe'ye çarpıp auta gitti.

GOL... 30' Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe (Josef)

Giuliano'nun ara pasıyla buluşan Hasan Ali, bekletmeden topu içeri çevirdi. Josef tek vuruşla ağları gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

27' Fenerbahçe, paslarla rakip yarı saha içine girdi. Soldan Hasan Ali ortaladı, savunma uzaklaştırdı. Şimdi de Şener ortaladı ama kaleci Eray'da kaldı top.

23' Kasımpaşa'da penaltı beklentisi! Çalımlarla ceza sahası içine giren Trezeguet bir anda yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

19' Fenerbahçe çok sayıda pas yaptıktan sonra Şener ile topu kaybetti. Topu kazanan Kasımpaşa kısa süre içinde tekrar kaybetti.

15' Popov, Hasan Ali'nin sağından atıp solundan geçti ve ceza sahasına ortaladı. Volkan Demirel, rakibinden önce yükseldi ve topa sahip oldu.

10' Fenerbahçe yine sağ kanattan geldi! Bu kez Soldado ortaladı, Veysel kafa ile karşıladı.

6' Neustadter, atağa katılırken Trezeguet'e faul yaptı. Kasımpaşa uzun pasla çıkmaya çalışırken topu kaybetti.

2' Roberto Soldado, sağ kanattan ortaladı, Kasımpaşa defansı uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Eray, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado