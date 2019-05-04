Kasımpaşa-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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FENERBAHÇE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 7.5 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 15 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Ligde bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 12 dış saha maçında da kazanamadı.

Öte yandan Fenerbahçe ligde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Bu süreçte Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'la berabere kalan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'a ise kaybetti.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Scuffet, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Khalili, Koita, Trezeguet, Perica.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Elif Elmas, Valbuena, Soldado.