Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

7.5 AYDIR GALİBİYET YOK

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 7.5 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 15 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Ligde bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 12 dış saha maçında da kazanamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Sadikui, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

Fenerbahçe: Harun, Isla, Mehmet Topal, Serdar, Hasan Ali, Tolgay, Jailson, Dirar, Mehmet Ekici, Moses, Soldado