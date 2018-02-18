Galatasaray deplasmanda yine mağlup

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip rakibine 2-1 yenildi ve liderliği Başakşehir'e kaptırdı.

GOMİS SAHADA BAYILDI

Mücadelenin 6. dakikasında talihsiz bir an yaşandı. Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis, baygınlık geçirdi. Vazovagal senkop (Kan basıncı ya da kalp atışları ani bir şekilde azalıyor ve baygınlığa yol açıyor) hastası olan Gomis'in baygınlığı herkesi korkutsa da golcü oyuncu kısa süre sonra maça geri döndü.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Maçtaki ilk gol Galatasaray'dan geldi. Son haftaların formda oyuncusu Rodrigues'in 37. dakikada attığı golle öne geçen sarı-kırmızılı ekip Diagne'in 45. dakikada penaltı golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

GALATASARAY'IN LİDERLİĞİ 1 HAFTA SÜRDÜ

Karşılaşmanın 80. dakikasında Koita'nın golüyle öne geçen Kasımpaşa, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükselen sarı-kırmızılı ekip 1 hafta sonra zirveyi yeniden Başakşehir'e kaptırdı.

Galatasaray bu sonucun ardından 44 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 29'a yükseltti.

DEPLASMANLARDA KAZANAMIYOR

Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Galatasaray bu sezon 6. kez bir deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor deplasmanlarından eli boş dönmüştü.