Kasımpaşa-Galatasaray - CANLI SKOR

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28' GOL.... Kasımpaşa 1-2 Galatasaray (Feghouli)

26' Feghouli'nin ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Scuffet sağına doğru gelen topta yatarak köşeden kurtarışını yaptı.

22' GOL... Kasımpaşa 1-1 Galatasaray (Belhanda)

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışına açılan topu kontrol eden Belhanda, yerden inanılmaz sert vurdu. Ceza alanı içindeki tüm oyuncuları geçen top kalecinin kolunun altından ağlara gitti.



20' Kasımpaşa'da Trezeguet ilk 20 dakikada oldukça etkili bir görüntü çizdi. Mısırlı oyuncu frikikten 1 gol atarken, 2 tehlikeli şut çekti, 1 de pasıyla arkadaşına önemli bir pozisyon hazırladı.

14' GOL.... Kasımpaşa 1-0 Galatasaray (Trezeguet)

Trezeguet frikikten Muslera'nın kapattığı köşeye çok sert ve düzgün vurdu, Kasımpaşa öne geçti.



10' Kasımpaşa gole yaklaştı. Trezeguet'in pasıyla golle burun buruna kalan İlhan'ın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

5' Mücadelenin ilk dakikalarına iki takım da kontrollü başladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Galatasaray 39, Kasımpaşa ise 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

beIN Sports 1'den naklen yayınlan mücadelenin hakemi Ali Palabıyık.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Khalili, Koita, İlhan, Trezeguet

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne