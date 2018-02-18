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Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka Mensah, Trezeguet, Eduok, Diagne

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Sinan Feghouli, Rodrigues, Gomis

Süper Lig'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.

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