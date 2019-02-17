Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde Galatasaray 39, Kasımpaşa ise 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne