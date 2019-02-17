Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

NBA All-Star smaç yarışmasında şampiyon Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendisine yöneltilen "Hakemi nasıl buldunuz?" sorusuna "Hakemlerden şikayetçi değilim, hakemlerin yönetilme tarzından şikayetçiyim." cevabını verdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "Verilmesi gereken kırmızı kart verilmiyor, verilmeyecek kırmızı kart veriliyor." dedi

Konyaspor, Jahovic'e kırmızı kart verilip Martin Skrtel'e sarı kart verilmesini twitter üzerinden protesto etti.

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Benfica'nın ilk 11'inin maliyeti Feghouli maaşından az

Benfica'nın Galatasaray'ı İstanbul'da mağlup ettiği kadronun maliyetinin, sarı-kırmızılı takımın Faslı oyuncusu Feghouli'nin yıllık maaşından daha az olması dikkat çekti.