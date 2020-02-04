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Kasımpaşa, Galatasaray maçı öncesi hocasını buldu

Tayfur Havutçu ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın, yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu.

| Haber Merkezi
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Kasımpaşa'da, Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim netleşiyor...

Lacivert- beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı Fuat Çapa ile söz kesti.

Konuyla ilgili Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, özel açıklama yaptı. 

KASIMPAŞA YARIN AÇIKLAYACAK 

Fuat Çapa ile görüştüklerini doğrulayan Öksüz, "İnşallah yarın teknik direktörlük konusunu kesinliğe kavuşturacağız." dedi. 

İstanbul temsilcisinde Tayfur Havutçu ile yolların ayrılmasının ardından takımı, teknik sorumlu Erkan Çoker yönetiyor. 

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa, 2010-11 sezonunda yine Kaısmpaşa ile çalışmıştı.

O dönem yılın başında gelen teknik adam, Kasımpaşa ile 21 maça çıkmış ve 1.1'lik galibiyet oranı yakalamıştı. 

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