Kasımpaşa-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Son 13 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Konyaspor, evinde Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

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Veysel Oran Divan Kurulu'nda kendini kaybetti

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran, konuşma yaptığı sırada bir anda kendini kaybetti ve yere atladı.