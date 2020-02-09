Ensonhaber.com'a dön

Kasımpaşa-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR 

İki takımın eksikleri Galatasaray'da kart cezalısı Belhanda kadroda yok.

Saracchi ve Falcao'nun durumları ise maç saatinde belli olacak. Kasımpaşa'da Hajradinovic, Pavelka, Koita ve Sadiku maç kadrosunda olmayacak.

Kasımpaşa: Fatih Öztürk Hadergjonaj Meriah Brecka Hadadi Tarkan Serbest Tirpan Ndongala İlhan Depe Quaresma Thiam

Galatasaray: Muslera Mariano Donk Marcao Linnes Seri Lemina Feghouli Emre Akbaba Ömer Bayram Adem Büyük

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM