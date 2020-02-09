Kasımpaşa-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
İki takımın eksikleri Galatasaray'da kart cezalısı Belhanda kadroda yok.
Saracchi ve Falcao'nun durumları ise maç saatinde belli olacak. Kasımpaşa'da Hajradinovic, Pavelka, Koita ve Sadiku maç kadrosunda olmayacak.
Kasımpaşa: Fatih Öztürk Hadergjonaj Meriah Brecka Hadadi Tarkan Serbest Tirpan Ndongala İlhan Depe Quaresma Thiam
Galatasaray: Muslera Mariano Donk Marcao Linnes Seri Lemina Feghouli Emre Akbaba Ömer Bayram Adem Büyük