Kasımpaşa galibiyeti 90'da aldı

İstanbul ekibi, ligde kasım ayında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İLK YARIDA TEK GOL OLDU

Kasımpaşa, karşılaşmanın 12. dakikasında Samuel Eduok ile öne geçti. Bu dakikada ceza yayı üzerinden Neumayr'ın pasında ceza alanında topla buluşan Eduok, yaptığı vuruşla kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İlk yarı 1-0 bitti.

PAŞA GALİBİYETİ 90'DA BULDU

Atiker Konyaspor'da 55. dakikada Musa Araz'ın yerine oyuna giren Amir Hadziahmetovic, sahaya adım attıktan 1 dakika sonra skora denge getiren golü attı.

Kasımpaşa, 90'da bir kez daha öne geçti. Strahil Popov'un ortasında Kenneth Omeruo'nun kafayla attığı gol, teknik direktör Kemal Özdeş'in öğrencilerine galibiyeti getirdi.

Ligdeki son 4 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Kasımpaşa, puanını 18'e yükseltti. İstanbul ekibi aynı zamanda ligde kasım ayında oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı; 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Atiker Konyaspor ise 11 puanda kaldı