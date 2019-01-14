Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'te forma giyen Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kasımpaşa, 24 yaşındaki Bosna Hersek'li 10 numara için Hırvat kulübü NK Osijek'e 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Haris Hajradinovic ile 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyuruldu.

Haris Hajradinovic, bu sezon oynadığı 17 lig maçında 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Haris Hajradinovic, devre arası transfer döneminde Sarpsborg'tan Tobias Heintz ve Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna katan Kasımpaşa'nın üçüncü transferi oldu.