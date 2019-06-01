Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon için İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Üzülmez, Gençlerbirliği'ni Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapmıştı.

4 SAAT SONRA YOLLAR AYRILDI

İbrahim Üzülmez ile saat 12.00'da resmi sözleşme imzalayan kasımpaşa 16.00'da yolları ayırma kararı aldı.

Kasımpaşa ayrılığı sosyal medyadan "Kamuoyuna duyuru Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş." ifadeleriyle duyurdu.

İbrahim Üzülmez imza töreninde, "Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği ile Spor Toto 1. Lig'de şampiyon oldum ama İbrahim Üzülmez ilk defa Süper Lig'de çalışacak algısı var. Bu algıyı yıkmak istiyorum. Daha önce İlhan Cavcav zamanında Gençlerbirliği'ni 13 puanda alıp, 32 puan kazanarak 45 puanla ligi tamamlamıştık. Yıllar geçtikçe bazı şeyler unutuluyor. Süper Lig deneyimim var. Gittiğim her takımda bir iz bıraktım. Süper Lig'de de bu başarıyı devam ettirmek istiyorum" ifadelerine yer vermişti.