Kasımpaşa ikinci yarıda ilk kez kazandı Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti. 16.03.2019 - 19:06

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Google+'da paylaş Yorum Yap Tweet Yorum Yap Süper Lig'in 26. haftasındaki Akhisarspor-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı. 6. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı köşe vuruşunu kullanan Hajradinovic, direkt kaleyi düşündü, kaleci Lukac golü önledi. 7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda atışı kullanan Hajradinovic, meşin yuvarlağı Popov ile buluşturdu. Popov'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1 18. dakikada, Kasımpaşa ikinci gole yaklaştı. Pavelka'nın pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Popov'un şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. 32. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında Bokila ile paslaşarak ceza sahasına giren Manu, sol çapraz pozisyonda şutunu atarak, topu ağlara gönderdi: 1-1 38. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahasında topla buluşan Popov'un ortasında Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarı 50. dakikada Serginho'nun kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bokila'nın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 54. dakikada Zeki Yavru'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural, rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu attı. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi. 5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN KASIMPAŞA 56. dakikada rakibinden topu çalan Güray Vural, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumdaki Manu ile buluşturdu. Hollandalı futbolcunun vuruşundan top az farkla dışarı çıktı. 60. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Hakem Halis Özkahya, ceza sahasında Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Bokila'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 62. dakikada penaltı atışını kullanan Bokila, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 74. dakikada Bilal’in ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyondan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan Köse, kornere tokatladı. 75. dakikada sol kanatta Pavelka’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet’in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. 87. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Trezeguet’in pasıyla topla buluşan Khalili’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. 90+5. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet, sert vuruşla takımını öne geçirdi: 2-3. Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Facebook'ta paylaş

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