Kasımpaşa ile Bursaspor yenişemedi

3. dakikada Aytaç Kara'nın uzaktan sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
4. dakikada soldan Latovlevici'nin etkili ortasında altıpas önünde müsait durumda Sakho'nun vuruşunda, kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti.
19. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Latovlevici'nin kontrol ettikten sonra müsait durumda şutunda, meşin yuvarlak savunmada Josue Sa'ya çarparak kornere çıktı.
32. dakikada Saivet'in solda ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlağı altıpasa ortaladı. Müsait durumda Sakho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.
35. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Trezequet, solda kontrol ettiği meşin yuvarlakla içeri katetti. Kaleyi cepheden gören Mısırlı oyuncunun arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı.
45+4. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda Hajradinovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farla auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARI
60. dakikada ev sahibi ekip Kasımpaşa, Trezeguet'nin golüyle ne geçerken, 81. dakikada Bursaspor'un kazandığı penaltıda Aytaç Kara, skora dengeyi getirdi.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.