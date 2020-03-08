Kasımpaşa, Kayserispor'un serisini 5 golle bitirdi

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kasımpaşa'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Koita, 11. dakikada Zvonimir Sarlija, 30. dakikada Ndongala, 84. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Konuk ekip Kayserispor'un tek golünü ise 59. dakikada, Bernard Mensah attı.
KAYSERİSPOR'UN 4 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Ligde oynadığı son 3 maçından 2'sini kazanan Kasımpaşa, puanını 23'e yükseltti ve 16. sırada yer buldu. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kayserispor ise 19 puanla son sırada yer aldı.
Kasımpaşa, gelecek hafta kendi evinde Göztepe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.