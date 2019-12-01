Kasımpaşa, Kemal Özdeş'le yollarını ayırdı

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelen Kasımpaşa, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

15. sıraya kadar düşen İstanbul ekibinde yönetim, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolları ayırma kararı aldı.

İKİNCİ KEZ KOVULDU

Yönetimle anlaşmazlık yaşadığı için gönderilen ancak yeniden takımın başına getirilen Özdeş, bir kez daha kovulmış oldu.

PAŞA RESMEN AÇIKLADI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan kulüp, "Yönetim Kurulu ile teknik direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.





Ayrıntılar gelecek...