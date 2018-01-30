Kasımpaşa, Kemal Özdeş'le yola devam ediyor

Kasımpaşa, görevinden alınan Kemal Özdeş'in geri döndüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, Başkan Turgay Ciner'in Özdeş ile yaptığı görüşmenin ardından bu kararın alındığı belirtildi.
DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ
Kasımpaşa'nın açıklamasında, "Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın ismi anılmıştı.