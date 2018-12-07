Kasımpaşa maç tekrarı için başvurmadı

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Diagne'nin penaltısının tekrar edilmemesi ve oyunun endirekt serbest atış ile başlaması kural hataları tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

KASIMPAŞA BAŞVURU YAPMADI

Sporx'in haberine göre, Kasımpaşa'nın maçın tekrarı için Merkez Hakem Kurulu'na başvuru süresi doldu. Kasımpaşa, Merkez Hakem Kurulu'na "tekrar" için herhangi bir başvuruda bulunmadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun maç ile ilgili hazırladığı raporunda, "Kasımpaşalı futbolcular ceza sahası ihlali yaptı" ifadesini kullanarak bir anlamda Fenerbahçeli futbolcuları görmediğini belirtmesi "kural hatasını", "hakem hatasına" dönüştürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmişti. 2-2 sona eren mücadelenin 7. dakikasında kazanılan penaltı atışında Diagne topu ağlara gönderememiş, kaleciden dönen topu Eduok tamamlayarak Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirmişti.

Ancak pozisyonun tekrarını yeniden izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golü iptal ederek ev sahibi ekip lehine endirekt serbest vuruş kararı vermişti.

Futbolseverleri şaşkına çeviren bu karar sonrası hakem hocaları başta olmak üzere bütün futbol camiası hakemin kural hatası yaptığını, penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.