Kasımpaşa, Mehmet Ekici'ye talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Mehmet Ekici'yi kadrosuna katacak.

3 büyüklerde tutunamayan futbolcular, İstanbul'da yaşamanın cazibesinden dolayı Kasımpaşa ya da Başakşehir'i tercih ediyor. Son olarak, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Portekizli yıldız Quaresma da Kasımpaşa'ya imza attı.

MEHMET, KASIMPAŞA'YA GİDECEK

İstanbul temsilcisi, devre arası transfer döneminde Mehmet Ekici'yi transfer edecek.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadro dışı bıraktığı deneyimli orta saha, kendisine kulüp bulamadığı için takımda kalmıştı.

Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kadro dışı olduğu için takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacak olan Mehmet için Kasımpaşa devreye girdi.

Kasımpaşa'nın, 29 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaştığı belirtiliyor.