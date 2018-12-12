Kasımpaşa oyuncularının sözleşmelerini uzattı

Süper Lig'de Mustafa Denizli önderliğinde yakaladığı çıkışla ikinci sıraya kadar yükselen Kasımpaşa, futbol dünyasında benzerine az rastlanan bir olaya imza attı.

TÜM OYUNCULARLA YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Kasımpaşa, kadrosunda bulunan oyuncuların hepsinin sözleşmelerini 2021 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır.

Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır. "