Kasımpaşa: Quaresma'yla anlaştık

Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor...
Siyah-beyazlı yönetimle sözleşme fesih şartlarını konuşan Portekizli yıldız, Kasımpaşa'yla anlaştı.
"QUARESMA'YLA ANLAŞTIK"
Konuyla ilgili açıklama yapan Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Quaresma ile anlaşma sağladığımız yönündeki ifadeler doğru" dedi.
Öksüz, "Quaresma'nın Beşiktaş ile arasında bir para konusu var. Dün akşam Beşiktaş ile arasındaki alacak-verecek olayını çözmesi halinde bugün sabah sağlık kontrolünden geçecekti. Ben şu an tatildeyim, arkadaşlarla son durumu görüşeceğim" şeklinde konuştu.