Kasımpaşa, Sergen Yalçın'la anlaştı

Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü...
KASIMPAŞA'NIN BAŞINA GEÇTİ
beINSPORTS'un haberine göre, Kasımpaşa, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştı. Sergen Yalçın, yarın resmi sözleşmeye imza atacak.
SON OLARAK ESKİŞEHİR'İ ÇALIŞTIRMIŞTI
45 yaşındaki Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da başlamıştı. Kırmızı siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.
Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 257 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.